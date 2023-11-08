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"Он потел": стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну

Красюк отметил важность победы "Цыганского короля" над камерунцем.
Сегодня, 13:10
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал подробности того, как украинец переживал во время боя обладателя титула WBC Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

По словам промоутера, украинский чемпион сильно переживал за британца, ведь тогда бы их бой был бы под угрозой.

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"Он потел на протяжении всего боя, поскольку был шанс, что Тайсон проиграет. Представьте себе: Тайсон бы остался чемпионом, но если бы он проиграл, то кто бы захотел смотреть этот бой?", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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