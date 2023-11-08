"Он потел": стало известно, как Усик реагировал на бой Фьюри - Нганну

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк рассказал подробности того, как украинец переживал во время боя обладателя титула WBC Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

По словам промоутера, украинский чемпион сильно переживал за британца, ведь тогда бы их бой был бы под угрозой.

Читай также: "Размеры не играют особого значения": Промоутер рассказал, в чем Усик превосходит Фьюри

"Он потел на протяжении всего боя, поскольку был шанс, что Тайсон проиграет. Представьте себе: Тайсон бы остался чемпионом, но если бы он проиграл, то кто бы захотел смотреть этот бой?", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!