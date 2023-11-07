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"Размеры не играют особого значения": Промоутер рассказал, в чем Усик превосходит Фьюри

Представитель украинца выделил его главное преимущество перед британцем.
Сегодня, 12:55
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images
Александр Усик и Александр Красюк / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, сравнил своего подопечного с будущим соперником, обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, габариты британца не должны сыграть решающую роль в поединке, а богатый любительский опыт украинца должен поспособствовать его успеху.

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"Знаете, размеры не играют особого значения, тем более в боксе. Многие, включая Дерека Чисору, верят, что габариты много значат. Но мой опыт и ощущения говорят мне, что главное - не размеры, а навыки, настрой, психология, боксерский IQ. Вот что приводит тебя к победе.

У Тайсона Фьюри есть все: боксерский IQ, навыки, скорость, работа ног, опыт, он знает, как импровизировать в ринге, и у него есть габариты. У Усика есть все то же самое, кроме габаритов. Но у него есть кое-что из прошлого: экстраординарный любительский опыт.

Поэтому когда я говорю с ним, я не вижу в его глазах никаких колебаний. Усик совершенно готов драться, и он знает, как справиться с Тайсоном. Так что в отношении этого боя я чувствую себя уверенным и расслабленным. Меня беспокоит только то, чтобы мы устроили этот поединок", - сказал Красюк в комментарии Boxing News.

Ранее промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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