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"Фьюри не будет готов на 23 декабря": Промоутер британца подтвердил перенос боя с Усиком

Объединительный поединок двух чемпионов должен состояться в начале следующего года.
Сегодня, 08:58
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком не состоится 23 декабря, как планировалось ранее.

По словам представителя британского боксера, его подопечному понадобится больше времени на восстановление после тяжелого поединка с Фрэнсисом Нганну.

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"Фьюри не будет готов на 23 число. Не то, чтобы он получил много вреда. Послушайте, он был в лагере 12 недель до боя с Нганну. Он профессиональный боксер высочайшего уровня. Он бился с парнем, который на самом деле оказался хорошим конкурентом.

Он должен дать своему телу восстановиться и вернуться в свой лагерь. Поэтому бой переносится на два месяца.

Усик дрался в августе прошлого года против Джошуа. Тайсон подписал контракт на бой с ним в декабре. Объединение четырех поясов состоится менее чем за 18 месяцев.

Ленноксу Льюису и Майку Тайсону понадобилось десять лет, чтобы состоялся их бой. Леннокс никогда не дрался с Риддиком Боу. Пакьяо - Мейвезер, сколько времени это заняло?

Посмотрите историю таких поединков и то, сколько времени они занимают. Бой состоится, контракт подписан. Это произойдет, и будет увлекательно", - приводит слова Уоррена Boxing Scene со ссылкой на SecondsOut.

Ранее промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.

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