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Промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри

Точная дата поединка станет известна позднее.
Сегодня, 15:50
Фьюри и Усик / Getty Images
Фьюри и Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по боксу Александра Усика, заявил о переносе боя своего подопечного с Тайсоном Фьюри.

"Мы ожидали, что Фьюри проведет бой с Усиком 23 декабря, такова была наша договоренность, ее подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и знаем, что если боец не готов и не хочет выходить на ринг – ты не можешь подтолкнуть его, он никогда этого не сделает. Но весь мир ждет большого боя, поэтому мы должны быть гибкими.

Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Сейчас Усик снимает все видео, проводит съемки для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании".

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"Если все будет в порядке, то на следующей неделе о чем-то будет объявлено. Поэтому раньше на следующей неделе я не хочу… Скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше следующей недели", - сказал Красюк в интервью iFL TV.

Напомним, изначально бой Усик - Фьюри должен был состояться 23 декабря в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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