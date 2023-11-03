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"Не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру": Промоутер поддал сомнению бой с Усиком

Хирн считает, что на британца может повлиять провальное выступление в поединке с Нганну.
Сегодня, 00:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн усомнился в том, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готов провести объединительный бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Промоутер отметил, что не будет удивлен, если "Цыганский король" даже захочет завершить карьеру после провального выступления в поединке с Фрэнсисом Нганну, несмотря на победу.

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"Я не удивлюсь, если Фьюри завершит карьеру и не подерется с Усиком. После боя ты несколько дней подбадриваешь себя, а затем у тебя начинается кризис.

Сколько времени понадобится Фьюри, чтобы справиться с этим спадом? Три-четыре недели? Февраль звучит для меня слишком быстро", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, ранее появилась информация, что бой Усика и Фьюри перенесли с 23 декабря на февраль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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