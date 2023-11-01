"Нам нельзя его упустить": промоутер Усика обратился к Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке своего подопечного с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Функционер надеется, что британец не убежит от боя и встретится с украинцем.

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"Эй, брат Тайсон. Как следует отдохни, оставайся с семьей, проведи время с детьми. Восстановись, наполни свое тело и душу энергией и возвращайся в тренировочный лагерь. Мир ждет, что вы с Усиком проведете 23 декабря в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, самый большой бой века.

Послушай, нам нельзя его упустить. Мы не можем заставлять мир продолжать ждать. Мы обязаны устроить этот поединок", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Отметим, бой Усика и Фьюри перенесен на февраль.

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