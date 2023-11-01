Бой Усика и Фьюри перенесен на февраль

У британца возникли проблемы со здоровьем.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесли на несколько месяцев.

Титульная схватка состоится в феврале следующего года. Точная дата противостояния неизвестна, а сам бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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"Тайсон Фьюри и Александр Усик поборются за звание бесспорного чемпиона в супертяжелом весе в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщают источники ESPN.

Бой был запланирован на 23-е декабря, прежде чем Фьюри одержал гораздо более сложную, чем ожидалось, победу над Фрэнсисом Нганну. После этого боя у Фьюри два рассечения», - написал Майк Коппинджер в Twitter.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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