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Бой Усика и Фьюри перенесен на февраль

У британца возникли проблемы со здоровьем.
Сегодня, 07:48
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесли на несколько месяцев. 

Титульная схватка состоится в феврале следующего года. Точная дата противостояния неизвестна, а сам бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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"Тайсон Фьюри и Александр Усик поборются за звание бесспорного чемпиона в супертяжелом весе в феврале в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сообщают источники ESPN.

Бой был запланирован на 23-е декабря, прежде чем Фьюри одержал гораздо более сложную, чем ожидалось, победу над Фрэнсисом Нганну. После этого боя у Фьюри два рассечения», - написал Майк Коппинджер в Twitter.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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