"Царь - ненастоящий": Усик изящно подколол Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер намерен выйти в ринг с британцем в декабре текущего года, несмотря на отговорки "Цыганского короля".

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"Какую версию Тайсона Фьюри я хочу увидеть в нашем бою? Это его проблемы. Послушайте, они много болтают. Они хотели обвинить меня, что я не готов драться 23 декабря, что я попросил перенести бой. Но это неправда. Фьюри должен выйти и драться.

Теперь они говорят, что, возможно, Тайсон не будет готов. Так что все перевернулось с ног на голову. Может быть, это они слишком много говорят, но ничего не делают. Царь - ненастоящий", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее стало известно условие, при котором бой Усик - Фьюри перенесут.

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