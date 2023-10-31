Стало известно условие, при котором бой Усик - Фьюри перенесут

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о потенциальном поединке украинца с обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри.

По словам промоутера, поединок может пройти в следующем году, если окажется, что британец травмирован после поединка с Фрэнсисом Нганну.

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"Усик хочет драться 23-го декабря. Мы организовали тренировочный лагерь в Испании. Александр сосредоточен на установленной дате.

Мы не давали своего согласия на перенос боя, но если Тайсон действительно травмирован, то, что мы сможем сделать? Мы не хотим победить субботнюю версию Фьюри. Это не принесет никакой пользы, никаких кредитов", - приводит слова Красюка Boxing News 24/7.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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