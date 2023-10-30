iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик признался, что пытался помочь Фьюри после нокдауна от Нганну

Украинец давал советы "Цыганскому королю", который отправился на настил ринга после удара бойца смешанных единоборств.
Сегодня, 19:18
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну был близок к тому, чтобы победить чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.

Камерунец сумел оформить единственный нокдаун за бой, отправив "Цыганского короля" на настил ринга, чего тот явно не ожидал.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, Александр Усик, который находился в первых рядах у ринга, пытался помочь своему будущему оппоненту, который побывал в нокдауне.

"Я нервничал, что наш бой теперь под угрозой. Я даже начал кричать ему что-то вроде: "Используй свой джеб, бей его быстрее", - заявил украинец.

"Это кажется странным, но весь мир хочет увидеть этот бой (Усик против Фьюри). Именно поэтому важно сделать все возможное, чтобы этот поединок состоялся".

Ранее Александр Усик в очередной раз обратился к Тайсону Фьюри, призвав его готовится к бою, который должен состояться 23 декабря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Будет взбешен моими словами": промоутер Фьюри жестко раскритиковал Тайсона за бой с Нганну "Будет взбешен моими словами": промоутер Фьюри жестко раскритиковал Тайсона за бой с Нганну
"Защитный рефлекс": Нганну объяснил, как отправил Фьюри в нокдаун "Защитный рефлекс": Нганну объяснил, как отправил Фьюри в нокдаун
"Жадина, ты готов?": Усик креативно обратился к Фьюри "Жадина, ты готов?": Усик креативно обратился к Фьюри
На красной дорожке Золотого мяча провели очень милую акцию На красной дорожке Золотого мяча провели очень милую акцию
Помочь журналистам

Видео

Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов
Камбек Наполи после дубля Жиру в обзоре матча с Миланом: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров

Последние новости

Европа20:56
На красной дорожке Золотого мяча провели очень милую акцию
Европа20:53
Золотой мяч 2023: онлайн-трансляция
НБА20:45
"Нужно потолстеть": Йокич дал совет Холмгрену после первой очной дуэли
Украина20:39
УХЛ: Сокол переиграл Киев Кэпиталс, Кременчук разнес Харьковские Берсерки
Европа20:31
Главный фанат Роналду прибыл на церемонию Золотого мяча
Киберспорт20:17
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NAVI сохранили свою позицию, Monte поднялись
Другие19:59
Украина разгромно проиграла Чехии и вылетела с чемпионата мира по мини-футболу
Бокс19:50
"Будет взбешен моими словами": промоутер Фьюри жестко раскритиковал Тайсона за бой с Нганну
Формула 119:41
Алонсо: В последних гонках сезона Астон Мартин ни за что не будет бороться
Бокс19:18
Усик признался, что пытался помочь Фьюри после нокдауна от Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK