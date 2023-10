Усик признался, что пытался помочь Фьюри после нокдауна от Нганну

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну был близок к тому, чтобы победить чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.

Камерунец сумел оформить единственный нокдаун за бой, отправив "Цыганского короля" на настил ринга, чего тот явно не ожидал.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, Александр Усик, который находился в первых рядах у ринга, пытался помочь своему будущему оппоненту, который побывал в нокдауне.

"Я нервничал, что наш бой теперь под угрозой. Я даже начал кричать ему что-то вроде: "Используй свой джеб, бей его быстрее", - заявил украинец.

"Это кажется странным, но весь мир хочет увидеть этот бой (Усик против Фьюри). Именно поэтому важно сделать все возможное, чтобы этот поединок состоялся".

Oleksandr Usyk has revealed that he was shouting advice to Tyson Fury to try and help him after Francis Ngannou knocked him down: “I was nervous that our fight is in jeopardy. I even started to shout out to him some things like, 'Use your jab, jab him faster'… It looks weird,…