Украинец попал в символическую сборную тура в европейском чемпионате
Кочергин отметился голом в Польше.
Полузащитник Ракува Владислав Кочергин стал одним из лучших игроков чемпионата Польши в 16-м туре.
Украинец принял участие в поединке против Короны (1:1). Ему удалось проявить себя - забил гол и провел хороший матч.
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Статистический портал SofaScore оценил игру Кочергина в 7.9 балла. Владислав попал в символическую сборную тура.
Ракув занимает третье место в чемпионате с 32 очками.
В текущем сезоне Кочергин сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
Напомним, Мудрик попал в сферу интересов трех клубов Лиги чемпионов.
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