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Украинец попал в символическую сборную тура в европейском чемпионате

Кочергин отметился голом в Польше.
Сегодня, 15:34
Владислав Кочергин / Instagram
Владислав Кочергин / Instagram

Полузащитник Ракува Владислав Кочергин стал одним из лучших игроков чемпионата Польши в 16-м туре.

Украинец принял участие в поединке против Короны (1:1). Ему удалось проявить себя - забил гол и провел хороший матч.

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Статистический портал SofaScore оценил игру Кочергина в 7.9 балла. Владислав попал в символическую сборную тура.

Ракув занимает третье место в чемпионате с 32 очками. 

В текущем сезоне Кочергин сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

Напомним, Мудрик попал в сферу интересов трех клубов Лиги чемпионов.

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