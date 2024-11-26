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Лидер топ-клуба АПЛ рассказал, что играл в последнем матче с тяжелой травмой

Гульельмо Викарио пожертвовал своим здоровьем ради команды.
Сегодня, 18:59
Гульельмо Викарио / Getty Images
Гульельмо Викарио / Getty Images

Вратарь Тоттенхэма Гульельмо Викарио рассказал, что пошел на жертвы ради победы своей команды над Ман Сити.

По словам Викарио, большую часть матча он играл с переломанной лодыжкой.

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«Иногда футбол дарит тебе свои вершины, а иногда бросает тебе вызовы, которых ты не ожидаешь. Я играл 60 минут на Этихаде с переломанной костью лодыжки, отдав команде абсолютно все, что имел.

К сожалению, не было никакого способа обойти это... Мне нужна была операция. Я разочарован, что не смогу помочь команде некоторое время».

Итальянец поблагодарил персонал больницы, в которой его прооперировали в следствие травмы.

«Огромное спасибо врачам и персоналу. Операция прошла хорошо, и с завтрашнего дня я буду упорно работать, чтобы вернуться сильнее, здоровее и готовым снова отдать все для вас.

Спасибо болельщикам «шпор» за вашу любовь. Скоро увидимся на поле», - написал Гульельмо в своем Instagram.

Из-за травмы футболист пропустит около двух месяцев.

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