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Тоттенхэм вынужден искать нового вратаря уже в январе

Травма Гульельмо Викарио изменила планы клуба.
Сегодня, 10:59
Гульельмо Викарио / Getty Images
Гульельмо Викарио / Getty Images

Тоттенхэму придется активизироваться на трансферном рынке уже в январе, пишет The Telegraph.

В матче против Манчестер Сити травму получил основной кипер "шпор" Гульельмо Викарио.

По информации издания, у голкипера перелом стопы, а его восстановление займет несколько месяцев. У клуба остались только возрастной Фрейзер Форстер, а также резервные вратари Брендон Остин и Альфи Витман.

Тоттенхэм планировал летом укрепить вратарскую позицию, однако травма Викарио может вынудить клуб сделать это уже в январе.

Ранее также Забарный прокомментировал свое будущее.

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