Ливерпуль или Тоттенхэм: Забарный рассказал, куда хочет перейти
Украинец не сомневается в своих силах.
Футболист сборной Украины Илья Забарный высказался о своем будущем.
Защитник Борнмута ответил на вопрос о том, перейдет ли он в Тоттенхэм, Ливерпуль или какой-нибудь другой клуб.
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"Для меня, мне кажется, каждый год важен. И предыдущий сезон после травм был очень важен. Я себя проявил прежде всего хорошо. Также сейчас все в моих руках. Я знаю, что могу.
Можно сказать, что год решающий, а можно сказать, что нет. Я не знаю.
Ливерпуль, Тоттенхэм или…? Я еще не знаю (смеется)", – сказал Забарный.
Ранее сообщалось, что Забарным заинтересовался Реал.
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