Ливерпуль или Тоттенхэм: Забарный рассказал, куда хочет перейти

Украинец не сомневается в своих силах.

Футболист сборной Украины Илья Забарный высказался о своем будущем.

Защитник Борнмута ответил на вопрос о том, перейдет ли он в Тоттенхэм, Ливерпуль или какой-нибудь другой клуб.

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"Для меня, мне кажется, каждый год важен. И предыдущий сезон после травм был очень важен. Я себя проявил прежде всего хорошо. Также сейчас все в моих руках. Я знаю, что могу.

Можно сказать, что год решающий, а можно сказать, что нет. Я не знаю.

Ливерпуль, Тоттенхэм или…? Я еще не знаю (смеется)", – сказал Забарный.

Ранее сообщалось, что Забарным заинтересовался Реал.

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