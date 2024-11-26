"Много сил потратил на клоунаду": Чухаджян рассказал, что должен изменить Фьюри в реванше с Усиком

Бывший претендент на титул в полусреднем весе Карен Чухаджян поделился мыслями о реванше между обладателем поясов WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, чтобы рассчитывать на успех в повторном поединке, британцу стоит подойти к нему серьезно и сконцентрировано.

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"Фьюри нужно не кривляться, как это было в первом бою. Мне кажется, что он очень много сил потратил на клоунаду. Ведь когда он серьезно брался за дело, то у него были очень крутые эпизоды. По корпусу хорошо работал. В какой-то момент мне даже показалось, что он перехватил инициативу. Поэтому думаю, что ему надо более серьезно отбоксировать.

Не думаю, что Александр будет работать на ближней дистанции. Потому что у Тайсона большое преимущество в весе. И даже легкие удары будут чувствоваться. Поэтому, скорее всего, бой будет на дистанции. Но за счет длинных рук Фьюри может и с дистанции хорошо работать. А еще он довольно-таки быстрый, как для такого огромного кабана", - сказал Чухаджян в комментарии vRINGe.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее Фьюри сделал предупреждение Усику перед реваншем.

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