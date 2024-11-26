Пушич: Летом я мог покинуть Шахтер, но чувствовал долг. Сейчас я собираюсь пересмотреть ситуацию
Главный тренер Шахтера Марино Пушич неожиданно заговорил о своем будущем.
Боснийский специалист подтвердил, что летом мог присоединиться к своему экс-боссу Арне Слоту в Ливерпуле и имел заинтересованность со стороны других клубов, а также заявил, что зимой может пересмотреть свое решение о продолжении сотрудничества с Шахтером.
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"Во время перерыва между первой и второй частью сезона я сяду с руководством за стол переговоров. Я хотел бы хорошо подумать над тем, что должен делать дальше. Ситуация, безусловно, очень непростая во многих контекстах.
Но, если мы говорим только о футбольных вопросах, то безусловно я хорошо провожу время, мы строим команду. Шахтер - команда, выступающая в Лиге чемпионов, в которой больше всего воспитанников, семь-восемь молодых украинских футболистов, которые прогрессируют большими темпами. Мы также подписали пятерых молодых игроков с бразильским паспортом. Команда выходит на новый уровень.
Я не хочу так легко уйти из клуба. Прошлым летом уже была заинтересованность ко мне. Известно, что Арне Слот приглашал меня снова стать его ассистентом в Ливерпуле. Другие клубы также выходили на меня
Кроме действующего контракта, я чувствовал определенный долг перед своим коллективом, поэтому это не было вариантом. Сейчас я собираюсь пересмотреть ситуацию", - сказал Пушич в комментарии De Telegraaf.
Отметим, завтра, 27 августа, Шахтер сыграет против ПСВ.
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