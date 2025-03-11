Пушич: Шахтер потерял шансы на чемпионство

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о ничьей против Карпат.

По словам специалиста, эта игра отражает этот сезон.

"Как и в течение всего сезона, мы доминировали и создавали моменты. однако, не сумели конвертировать это в реализацию, а футбол - игра забитых мячей.

Чтобы бороться за чемпионство, нам нужно выиграть много матчей подряд и надеяться на их осечки.

Мы потеряли сегодня много моментов и это случалось с нами много раз. Это закономерность. Нужно быть реалистом, мы потеряли наши полноценные шансы на чемпионство. Наша главная цель - борьба за второе место", - сказал Пушич в эфире УПЛ ТБ.

На ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.

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