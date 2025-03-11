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Карпаты - Шахтер: обзор матча и результат поединка 11.03.2025

Львовский коллектив отобрал очки у чемпиона Украины.
Сегодня, 19:59
Карпаты – Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Карпаты – Шахтер / ФК Шахтер Донецк

"Горняки" поставили на быстрый гол. Еще до экватора первой половины Шахтер упустил несколько возможностей забить. Сначала Эгиналдо не смог обыграть вратаря после заброса из глубины. Далее Кинарейкин парировал удар Азарови. Впоследствии Кевин не переиграл голкипера в ближнем углу.

Львовяне ответили дальним ударом Чачуа в руки Ризныка. Перед перерывом героем "горняков" мог стать Эгиналдо. Однако бразилец дважды не забил головой, а затем неудачно проверил бдительность Кинарейкина со средней дистанции.

Карпаты стали смелее после перерыва. Для начала издали решился пробить Бруниньо, а затем Костенко из пределов штрафной пробил выше ворот. В составе Шахтера моменты упустили Кевин (мимо ворот), Бондаренко (выше) и новичок Алиссон (сэйв кипера).

Насыщенными были финальные минуты. Дальний выстрел "льва" Шаха Ризнык забрал со второй попытки. В свою очередь Кинарейкин в ближнем углу парировал удар Бондаренко. В конце концов, матч завершился ничьей в пользу конкурентов. Шахтер остался третьим (41 очко), а Карпаты – на 7-й позиции (29).

Статистика матча Карпаты – Шахтер 21-го тура чемпионата Украины

Карпаты – Шахтер – 0:0

Удары: 5 - 16
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 4 - 2
Фолы: 9 - 11

Карпаты: Кінарейкін – Сыч, Бабогло, Педросо, Полегенько – Чачуа, Альварес, Танда (Клименко, 46) – Бруниньо (Федор, 85), Краснопир (Игор, 80), Костенко (Шах, 80)

Шахтер: Д. Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови (Траоре, 80) – Марлон, Назарина (Бондаренко, 65), Судаков – Швед (Алиссон, 65), Эгиналдо (Элиас, 65), Кевин

Предупреждения: Сыч – Марлон

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер карпаты

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