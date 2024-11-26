Аморим определился с главной трансферной целью Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим работает над поиском новых игроков.

Как сообщает издание CaughtOffside, первым зимним новичком команды должен стать игрок Спортина Усман Диоманде.

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Аморим хочет снова пработать с Диоманде, ведь это позволит перейти на схему с тремя защитниками.

Усман также заинтересовал Арсенал, Челси и Манчестер Сити». В контракте защитника прописана клаусула в размере 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диоманде провел 14 матчей за Спортинг, в которых не отличался результативными действиями.

Напомним, Холанд покинет Манчестер Сити.

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