Аморим определился с главной трансферной целью Манчестер Юнайтед
Наставник команды хочет сменить игровую схему.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим работает над поиском новых игроков.
Как сообщает издание CaughtOffside, первым зимним новичком команды должен стать игрок Спортина Усман Диоманде.
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Аморим хочет снова пработать с Диоманде, ведь это позволит перейти на схему с тремя защитниками.
Усман также заинтересовал Арсенал, Челси и Манчестер Сити». В контракте защитника прописана клаусула в размере 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Диоманде провел 14 матчей за Спортинг, в которых не отличался результативными действиями.
Напомним, Холанд покинет Манчестер Сити.
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