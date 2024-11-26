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Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поспорят за защитника Вулверхэмптона

Райан Аит-Нури готов к повышению.
Сегодня, 13:45
Райан Аит-Нури / Getty Images
Райан Аит-Нури / Getty Images

Манчестер Юнайтед следит за защитником Вулверхэмптона Райаном Аит-Нури, утверждает teamtalk.

Рубен Аморим просит клуб подписать ему левого защитника, так как травмы Шоу и Маласии требуют укрепления именно этой позиции.

Один из вариантов на будущий трансфер - как раз защитник сборной Алжира.

23-летний Аит-Нури является одним из лидеров "волков", однако хочет покинуть клуб уже по окончании сезона. Игрок считает, что готов для следующего вызова в своей карьере.

Учитывая, что контракт защитника заканчивается в 2027 году, Вулверхэмптон будет вынужден продать игрока, тем более, что на него также претендует и Ливерпуль.

Ранее также сообщалось, что Холанд покинет Сити.

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