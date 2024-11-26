Холанд покинет Манчестер Сити - назван новый клуб

Норвежец должен будет заменить одного из лучших бомбардиров в истории.

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

Как сообщает El Gol Digital, услугами норвежца активно интересуется Барселона.

Каталонский клуб намерен подписать Холанда не раньше 2026 года. Именно тогда команду покинет Роберт Левандовски.

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В текущем сезоне Эрлинг провел 17 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил 15 голов.

Ранее сообщалось, что Холанду грозит тюремное заключение за неуплату мизерного штрафа.

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