"Жадина, ты готов?": Усик креативно обратился к Фьюри
Украинец с настаивает на поединке 23 декабря.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик готовится к поединку с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Украинец записал видеообращение к Фьюри, в котором призвал того принять вызов на бой в декабре текущего года.
"Эй, жадина! Мой дружище Тайсон Фьюри, я готов драться 23 декабря. А ты? Ты готов?" – сказал Усик.
Напомним, украинец оценил спорную победу Фьюри над Нганну.
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