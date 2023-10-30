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"Жадина, ты готов?": Усик креативно обратился к Фьюри

Украинец с настаивает на поединке 23 декабря.
Сегодня, 18:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик готовится к поединку с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Украинец записал видеообращение к Фьюри, в котором призвал того принять вызов на бой в декабре текущего года.

"Эй, жадина! Мой дружище Тайсон Фьюри, я готов драться 23 декабря. А ты? Ты готов?" – сказал Усик.

Напомним, украинец оценил спорную победу Фьюри над Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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