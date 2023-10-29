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"Возможно, Тайсон не воспринимал его всерьез": Усик оценил спорную победу Фьюри над Нганну

Украинский чемпион был удивлен, что британец оказался в нокдауне.
Сегодня, 10:18
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал спорную победу обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Украинец заявил, что его удивило то, что британец оказался в нокдауне, и предположил, что тот мог несерьезно настроиться на поединок.

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"Победил ли Тайсон в этом бою? Я думаю, что это шоу. Увидимся 23 декабря.

Придаст ли мне этот результат уверенности? Я не знаю. Понятия не имею. Послушайте, Нганну - чемпион мира по ММА, он обладает тяжелым ударом. Но здесь был элемент неожиданности. Возможно, Тайсон Фьюри не воспринимал его всерьез: мол, боец ММА, бла-бла-бла. Я не знаю.

Удивил ли меня нокдаун? Да, конечно. Я смотрел и думал: "Вау-вау, Фрэнсис, осторожнее, пожалуйста". Я говорил: "Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб", - сказал Усик в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов и обзор боя Фьюри - Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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