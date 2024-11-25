Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки

Состоялся финал Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы в Южной Америке), в рамках которого аргентинский Расинг встречался с бразильским Крузейро.

Среди болельщиков на матче были два аргентинских мужчины, один из которых пришел на поединок с человеческим черепом.

"Это мой дедушка Валентино Агилера, ярый фанат Расинга", - заявил мужчина. - "Расинг - это моя любовь, и он тоже моя любовь, мой дедушка. Он счастливая примета, дедушка будет гордиться тем, что я взял его".

Поединок завершился победой Расинга со счётом 3:1. Аргентинцы забили дважды в середине первого тайма, но пропустили на старте второго. Крузейро не смог сравнять счет и на 90+5 Расинг забил еще и третий мяч.

Читай также: На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты

Отметим, что это был первый международный трофей для Расинга в последние 36 лет, когда они выиграли Суперкубок Либертадорес. Интересно, что тогда они в финале тоже обыграли Крузейро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!