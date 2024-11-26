Тренер Ливерпуля отреагировал на резонансные слова Салаха о его будущем

Наставник Ливерпуля Арне Слот поделился мыслями о словах Мохамеда Салаха, который ранее заявил, что на данный момент он скорее уйдет из Ливерпуля, чем останется и подпишет новый контракт.

По словам нидерландца, он не комментирует ситуацию с контрактами, но он рассчитывает на египтянина.

"Будущее Мо Салаха? Я уже много раз говорил, что не комментирую контракты.

Единственное, что я могу сказать... если я посмотрю на свой состав, то Мо Салах больше в нем, чем вне его (говоря о переговорах Салах сказал, что в следующем сезоне он скорее будет вне клуба чем в нем - прим.).

Я не думаю, что это отвлекает его, игроков и, безусловно, меня", - резюмировал Слот.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер мерсисайдцев повторил рекорд АПЛ .

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