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Манчестер Сити рассматривает подписание сына футболиста, который прославился необычным навыком

Лиам Делап может вернуться в стан "горожан".
Сегодня, 17:30
Лиам Делап / Getty Images
Лиам Делап / Getty Images

Манчестер Сити рассматривает усиление глубины состава, а конкретно атакующей линии.

Как сообщает Football Insider, «горожане» могут приобрести Лиама Делапа, который выделяется в текущем сезоне в составе Ипсвича.

Англичанина только этим летом отпустили в стан «трактористов» как раз из манкунианского клуба. Отмечается, что Ман Сити якобы включил в сделку фиксированную сумму обратного выкупа, но неизвестно, какая именно это сумма.

Отметим, что в текущем сезоне Лиам забил 6 голов и отдал 1 ассист в 12 матчах АПЛ. Стоит сказать, что 22-летний форвард является сыном легенды Сток Сити Рори Делапа, который стал известным широкой общественности благодаря своему умению вбрасывать ауты на чрезвычайно большую дистанцию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Лиам Делап

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