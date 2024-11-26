Манчестер Сити рассматривает подписание сына футболиста, который прославился необычным навыком
Манчестер Сити рассматривает усиление глубины состава, а конкретно атакующей линии.
Как сообщает Football Insider, «горожане» могут приобрести Лиама Делапа, который выделяется в текущем сезоне в составе Ипсвича.
Англичанина только этим летом отпустили в стан «трактористов» как раз из манкунианского клуба. Отмечается, что Ман Сити якобы включил в сделку фиксированную сумму обратного выкупа, но неизвестно, какая именно это сумма.
Отметим, что в текущем сезоне Лиам забил 6 голов и отдал 1 ассист в 12 матчах АПЛ. Стоит сказать, что 22-летний форвард является сыном легенды Сток Сити Рори Делапа, который стал известным широкой общественности благодаря своему умению вбрасывать ауты на чрезвычайно большую дистанцию.
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