Дочь Максима Шацких показала, с кем она встречается из игроков Динамо
Пара сделала новогоднюю покупку.
Кристина, дочь легенды киевского Динамо Максима Шацких, раскрыла детали своей личной жизни.
Девушка на своей странице в Instagram показала, как проводит время с полузащитником киевского клуба и сборной Украины Николаем Шапаренко.
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Кристина сфотографировала Шапаренко, который на базе киевского клуба играл с собачкой.
Затем пара отправилась в магазин, чтобы приобрести новогоднюю елку.
"С неба упала первая снежинка, тем временем я приехала за елкой", - написала девушка.
Напомним, звезду ПСЖ заметили с новой девушкой в ночном клубе.
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