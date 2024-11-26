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Дочь Максима Шацких показала, с кем она встречается из игроков Динамо

Пара сделала новогоднюю покупку.
Сегодня, 16:50
Кристина Шацких / Instagram
Кристина Шацких / Instagram

Кристина, дочь легенды киевского Динамо Максима Шацких, раскрыла детали своей личной жизни.

Девушка на своей странице в Instagram показала, как проводит время с полузащитником киевского клуба и сборной Украины Николаем Шапаренко.

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Кристина сфотографировала Шапаренко, который на базе киевского клуба играл с собачкой.

Затем пара отправилась в магазин, чтобы приобрести новогоднюю елку.

"С неба упала первая снежинка, тем временем я приехала за елкой", - написала девушка.

Напомним, звезду ПСЖ заметили с новой девушкой в ночном клубе.

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