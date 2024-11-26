Звезду ПСЖ заметили с новой девушкой в ночном клубе
Асенсио отдыхал в Мадриде с моделью.
Нападающий ПСЖ и сборной Испании Марко Асенсио нашел новую избранницу.
Как сообщает La Lacuernis, футболиста заметили в ночном клубе Мадрида с девушкой.
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Марко отдыхал весь вечер вместе с 23-летней моделью - Таня Денис. Девушка принимала участие в шоу "Остров соблазна".
Напомним, Асенсио расстался со своей женой Сандрой Гарраль минувшим летом после того, как он изменил ей.
Ранее сообщалось, что невеста игрока Динамо разделась в свой день рождения.
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