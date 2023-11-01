Промоутер Усика объяснил, почему Кличко проиграл Фьюри
Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк поделился воспоминаниями о поединке бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.
Специалист уверен, что украинец проиграл британцу только потому, что у него был неудачный вечер.
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"Все знают Тайсона со времен боя с Кличко. Владимир проиграл Фьюри, потому что у него был плохой вечер. Он бы выиграл у него девять раз из десяти. Но в тот вечер совпали определенные факторы, и это привело к его поражению. Вероятно, у Тайсона было так же в бою с Нганну.
С другой стороны, Тайсон не отнесся к Нганну должным образом. Он был слегка высокомерным с ним. Фьюри не рассматривал его всерьез, поэтому глядел ему за спину. Он подписал контракт на бой с Усиком, их поединок был анонсирован, так что Тайсон недооценивал соперника", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
Напомним, в 2015 году Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.
Ранее британец рассказал, сколько заработал за бой с Владимиром.
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