iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Усика объяснил, почему Кличко проиграл Фьюри

Красюк провел сравнение с поединком британца и Нганну.
Сегодня, 11:34
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Getty Images

Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк поделился воспоминаниями о поединке бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко и Тайсона Фьюри.

Специалист уверен, что украинец проиграл британцу только потому, что у него был неудачный вечер.

Читай также: Хэй: Я бы хотел, чтобы Кличко подрался с валуевым

"Все знают Тайсона со времен боя с Кличко. Владимир проиграл Фьюри, потому что у него был плохой вечер. Он бы выиграл у него девять раз из десяти. Но в тот вечер совпали определенные факторы, и это привело к его поражению. Вероятно, у Тайсона было так же в бою с Нганну.

С другой стороны, Тайсон не отнесся к Нганну должным образом. Он был слегка высокомерным с ним. Фьюри не рассматривал его всерьез, поэтому глядел ему за спину. Он подписал контракт на бой с Усиком, их поединок был анонсирован, так что Тайсон недооценивал соперника", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, в 2015 году Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей.

Ранее британец рассказал, сколько заработал за бой с Владимиром.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Бой с Усиком ничего не значит": Рой Джонс призвал Фьюри провести реванш с Нганну "Бой с Усиком ничего не значит": Рой Джонс призвал Фьюри провести реванш с Нганну
"Нам нельзя его упустить": промоутер Усика обратился к Фьюри "Нам нельзя его упустить": промоутер Усика обратился к Фьюри
Промоутер Усика назвал победителя боя Фьюри - Нганну Промоутер Усика назвал победителя боя Фьюри - Нганну
Промоутер Джошуа назвал фаворита боя Усик - Фьюри Промоутер Джошуа назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины
Виктория - Шахтер 0:3 видео голов и лучших моментов Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко приблизился к ТОП-200
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на две строчки, Хорватия упала на четыре
просмотров

Последние новости

Европа14:22
Футболист клуба Бундеслиги высказался о событиях в Секторе Газы
Другие страны14:15
Большие мышцы и особая техника: Культовый киноактер предстал в образе Бекхэма на Хэллоуин
Европа13:46
Ювентус продлит контракт с одним из лидеров клуба
Бокс13:20
"Бой с Усиком ничего не значит": Рой Джонс призвал Фьюри провести реванш с Нганну
Европа13:08
"Это позор": Экс-игрок ПСЖ раскритиковал решение наградить Месси Золотым мячом
Другие страны12:55
Стало известно, сколько пропустит Неймар из-за жуткой травмы
Европа12:43
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует после невероятного старта сезона
Европа12:40
Реал убежден, что сможет летом приобрести звезду Баварии
Бокс12:30
"Нам нельзя его упустить": промоутер Усика обратился к Фьюри
Европа12:27
Барселона заинтересована в услугах конкурента Цыганкова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK