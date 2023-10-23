Хэй: Я бы хотел, чтобы Кличко подрался с валуевым

Бывший чемпион двух весовых категорий Дэвид Хэй высказался о своей карьере.

По словам британца, его лучшими соперниками были Владимир Кличко и николай Валуев. Дэвид признался, что хотел бы увидеть их противостояние.

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"Кто был лучшим среди моих соперников? Либо Кличко, либо Валуев. Мне очень хотелось, чтобы они подрались между собой. Интересно было бы посмотреть, как Владимир справился с парнем, который значительно больше него.

У парней было физическое преимущество в бою со мной. С валуевым я смог реализовать свой план намного лучше. Думаю, если бы я дрался с Кличко в ту же ночь, что и с Валуевым, то результат был бы другим. Парни очень похожи.

Это звучит безумно, потому что я проиграл одному и победил другого, но бои были в разные периоды моей жизни. Если быть справедливым, то в их противостоянии шансы 50 на 50", - приводит слова Хэя Boxing Social.

Напомним, Дэвид провел поединок с валуевым в ноябре 2009 года и победил решением большинства судей, а Кличко он проиграл единогласным решением судей в июле 2011 года.

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