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Владимир Кличко назвал самого стойкого соперника в своей карьере

Украинец выделил боксера, с которым встречался дважды.
Сегодня, 09:20
Владимир Кличко / dazn.com
Владимир Кличко / dazn.com

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказался о своей карьере.

По слова бывшего чемпиона мира, в 2005 году он столкнулся с самым стойким соперником.

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"Сэмюэл Питер в 2005 году. У меня было множество точных попаданий, а в 12-м раунде, мне показалось, что я сломал костяшки пальцев после левого хука.

Парень шатался, но все еще стоял на ногах. Думаю, что лишил его духа в том бою. Он был сильно потрясен. В первом поединке его решимость и воля к победе были потрясающими", - приводит слова Владимира Dazn

Владимир дважды встречался с Питером в ринге. Первый поединок состоялся в сентябре 2005 года, когда украинец победил единогласным решением судей. Через пять лет в реванше Кличко победил техническим нокаутом в десятом раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко

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