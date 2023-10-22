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"Все согласовали очень просто": Менеджер Фьюри раскрыл детали переговоров с Усиком

Команды боксеров легко пришли к согласию по поводу объединительного поединка.
Сегодня, 14:52
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал, как проходили переговоры с командой обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика об организации объединительного боя.

По словам представителя британского боксера, всем заинтересованным сторонам удалось достаточно легко уладить все детали будущего поединка.

"Честно говоря, все было очень просто. Я позвонил менеджеру Усика Эгису Климасу и спросил, можем ли мы встретиться. Все дали мне разрешение на организацию боя, промоутеры и все остальные сказали: "Если ты можешь устроить бой, то езжай и устрой его". Так что я позвонил Эгису, мы встретились в Нью-Йорке, я представил его саудовцам, и в общем мы со всем разобрались".

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"Мы вернулись и встретились в Лондоне. Мы все собрались в комнате и провели там вместе со всеми вовлеченными сторонами четыре или пять часов. Мы все согласовали очень просто. Тайсон был на седьмом небе. Мы уладили финансовые вопросы и все остальное, нюансы, которых не видят и не осознают люди.

Тайсон и Усик действительно общались друг с другом. Тайсон пригласил Александра вместе с детьми в Моркам на выходные после его боя. Честно, все было очень просто. Мы очень легко устроили этот бой, и вот здесь мы находимся сегодня. Все было очень легко и просто.

Тайсон сказал: "Большое спасибо, с нетерпением жду встречи с тобой в ринге". Когда мы все уладили, он сказал Усику: "Я бы хотел видеть тебя в Моркаме, где я живу. Возьми с собой детей и приезжайте на выходные", - сказал Браун в комментарии Boxing King Media.

Напомним, также менеджер британского боксера заверил, что Усик и Фьюри готовятся провести бой в запланированную дату.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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