"Пузатый красавчик": Усик мило обратился к Фьюри

Украинец с теплотой относится к британскому чемпиону.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО).

По словам украинца, ему особо нечего сказать британцу, однако позитивно к нему относится.

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"Я его просто невероятно ж люблю, этого пузатого красавчика", - сказал Усик в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Боксеры подписали контракт на бой, которое может пройти 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее Усик рассказал, сколько ему нужно времени для подготовки к бою с Фьюри.

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