Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик высказался о возможном поединке его бывшего соперника Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

По словам украинца, американский боксер будет фаворитом, ведь является мощным панчером.

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"Был бы крутейший бой. У Уайлдера просто есть одна невероятная черта: когда он попадет один раз, можно уже не бить. Вот как раз в бою Джошуа - Уайлдер шансы 50 на 50, даже я бы сказал 60 на 40 в пользу Уайлдера, потому что он бьет невероятно сильно, а Энтони может пропускать.

Если Деонтей доносит свою плюху, то люди начинают лететь, у них рейс. Но интересный бой был бы", - сказал Усик в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, украинский боксер посетит бой Фьюри - Нганну.

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