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Усик сделал прогноз на бой Фьюри - Нганну

Украинец оценил перспективы камерунца в ринге.
Сегодня, 07:23
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Украинский боксер считает, что британец легко должен победить бывшего чемпиона UFC.

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"Для Фьюри бой с Нганну - это булка с маслом. Я исключительно говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может где-то бахнуть, и оно прилетит - да, он может это сделать. Но как ты можешь сделать это с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе? И против него дерется парень, у которого нет ни одного поединка в качестве боксера. Да, как боец UFC он крутой чемпион, конкретно я не говорю, что он какой-то левый. Он чемпион UFC, но UFC это не бокс.

Я на сто процентов уверен, что Тайсон Фьюри выиграет этот бой, не особо напрягаясь. Если что-то поменяется во время боя - условно, Фьюри будет лежать на полу, то я запишу видео и скажу: "Ни фига себе, я наморосил, а здесь, оказывается, такое". Да, я признаю, что ошибся, но нужно дождаться. Посмотрим", - сказал Усик в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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