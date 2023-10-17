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"Будет праздновать несколько недель": Известный промоутер объяснил, почему Фьюри и Усик не подерутся в этом году

Калле Зауэрланд уверен, что поединок за звание абсолюта состоится позже, чем планируется.
Сегодня, 18:32
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Калле Зауэрланд, промоутер обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе Филипа Хрговича, не верит, что чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик встретятся в ринге в конце этого года.

По его мнению, британский боксер после ближайшего поединка с Фрэнсисом Нганну затянет процесс организации объединительного боя с украинцем.

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"Бой Фьюри - Усик не состоится 23 декабря. Давайте не будем заблуждаться на этот счет. Они не подерутся в декабре. В данный момент Тайсон - король замка. У него свой путь, и из-за этого мы страдаем в ситуации с Хрговичем. Тайсону плевать на всех остальных, потому что он сделал то, что должен был, чтобы добраться туда, где он находится сейчас. Я это понимаю.

Он подерется с Нганну, заработает кучу денег, а затем будет праздновать несколько недель. Это то, что делает Тайсон. Затем начнутся рождественские праздники. Фьюри приятно проведет время с семьей, пропустит пару рюмок, съест кусочек индейки. Потом он проснется в январе с парой лишних килограммов. Тайсон всегда проводит большой тренировочный лагерь. Поэтому я вижу этот бой уже в следующем году", - сказал Зауэрланд в комментарии iFL TV.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

Ранее промоутер Усика подтвердил ранее намеченные сроки проведения боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Калле Зауэрланд

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