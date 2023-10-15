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Промоутер Усика рассказал, когда планируют организовать бой с Фьюри

Представитель украинца подтвердил ранее намеченные сроки, но есть один нюанс.
Сегодня, 14:12
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images
Александр Красюк и Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, когда его подопечный может встретиться в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Представитель украинского боксера подтвердил, что поединок собираются провести в конце этого года, и выразил надежду, что британец выйдет неповрежденным из ближайшей схватки с Фрэнсисом Нганну, чтобы объединительный бой был организован в запланированные сроки.

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"Благодаря Дерилу Пиплсу и IBF мир получит возможность увидеть бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это зависит от следующего боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну. Никто не верит, что может случиться что-то серьезное, но никогда не знаешь, это супертяжелый вес. Даже не говорю о поражении Тайсона, а о травме - это очень просто. Мы думаем, что проведем бой с ним до конца этого года, но придется подождать до 28 октября.

Мы приблизились к поединку за абсолютное чемпионство так близко, как никогда раньше. Уже был подписан контракт. У нас есть правильные люди из Саудовской Аравии, стоящие за этим боем. Также есть Фьюри и Усик - оба готовы провести этот поединок", - приводит слова Красюка Pro Box TV.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок британца с Усиком планируют организовать 23 декабря или в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что в контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

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