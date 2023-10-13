Официально: в контракте на бой Усик - Фьюри есть опция реванша

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сообщил, что в контракте, который был подписан боксерами, есть опция реванша.

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В четверг, 12 октября, состоялось заседание рейтингового комитета Всемирной боксерской организации (WBO), на котором промоутер украинца подтвердил данную информацию. Об этом сообщает Luckypunch.

Бой Фьюри – Усик может состояться 23 декабря или в январе следующего года в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что WBO назначила официального претендента на бой с победителем поединка украинца и британца.

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