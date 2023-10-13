WBO назначила официального претендента на бой с победителем поединка Усик - Фьюри
Всемирная боксерская организация (WBO) решила, кто станет обязательным претендентом на титул в супертяжелом весе.
Как сообщает Luckypunch, комитет провел заседание, на котором президент организации Франциско Валькарсель сообщил, что следующим претендентом на титул станет временный чемпион Чжан Чжилей.
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Китайский боксер будет кандидатом на поединок с победителем боя за звание абсолютного чемпиона мира между чемпионом WBA/WBO/IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Отметим, что приоритетное право на бой с будущим абсолютом имеет претендент по линии IBF Филип Хргович.
Напомним, в WBA вынесли вердикт относительно апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком.
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