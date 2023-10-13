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В WBA вынесли вердикт относительно апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком

Украинец теперь окончательно перевернул страницу поединка с британцем.
Сегодня, 07:43
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) рассмотрела апелляцию промоутерской компании Queensberry Promotions относительно результата поединка между их Даниэлем Дюбуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Комитет организации изучил инцидент с ударом ниже пояса в пятом раунде поединка и пришел к выводу, что действия рефери Луиса Пабона были правомерными, так что у них нет причин отменять результат этого поединка.

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"После тщательного изучения материалов апелляции, всех документов и доказательств, представленных как апеллянтом, так и ответчиком, комитет постановил, что доказательств апеллянта недостаточно для отмены результата поединка Усик-Дюбау. Данное решение по бою не будет отменено.

Комитет пришел к выводу, что ни одна из представленных видеозаписей не содержит убедительных доказательств того, что решение рефери относительно удара ниже пояса было не правильным. Также Комитет пришел к выводу, что первоначальный призыв к удару ниже пояса должен оставаться в силе, так как нет аргументов, доказывающих обратное", - говорится в отчете WBA.

Напомним, бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша. Победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал Александр.

Ранее непобедимый хорват раскритиковал IBF из-за боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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