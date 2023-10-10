"Абсолютная глава ждет": Усик показал свой путь в боксе
Украинец настроен на поединок с "Цыганским королем".
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе.
Украинский боксер близок к тому, чтобы выйти в ринг с Тайсоном Фьюри, который владет чемпионским поясом по версии WBC.
"Абсолютная глава ждет", - написал Усик, добавив видео о своем пути в боксе.
Напомним, Усик на Фьюри подписали контракт на бой, который может пройти 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.
Ранее промоутер британца назвал единственный способ, как украинец может победить Тайсона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!