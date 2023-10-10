"Абсолютная глава ждет": Усик показал свой путь в боксе

Украинец настроен на поединок с "Цыганским королем".

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе.

Украинский боксер близок к тому, чтобы выйти в ринг с Тайсоном Фьюри, который владет чемпионским поясом по версии WBC.

"Абсолютная глава ждет", - написал Усик, добавив видео о своем пути в боксе.

Напомним, Усик на Фьюри подписали контракт на бой, который может пройти 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер британца назвал единственный способ, как украинец может победить Тайсона.

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