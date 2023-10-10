Промоутер Фьюри назвал единственный способ, как Усик может победить Тайсона

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик имеет шансы на победу над его подопечным.

По словам специалиста, украинец может выиграть только нокаутом.

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"Для Тайсона бой с Усиком будет самым тяжелым в психологическом плане, потому что он не может позволить себе оступиться. Фьюри чувствует сильное давление. Я думаю, что Усик вообще не испытывает давления. Он может все выиграть и ничего не потеряет, ведь все думают, что этот поединок - формальность. Он не будет формальностью, ведь я считаю, что стили делают бои.

Этот парень не перебоксирует Тайсона. Я буду крайне шокирован, если он это сделает. Усик может выиграть этот бой, только если нокаутирует Тайсона. Фьюри в последних 3-4 боях кардинально поменял стиль. Он не работает за джебом, а вступает в размены с оппонентами. Поэтому я предвижу, что это будет перестрелка. И Тайсон не может позволить себе ошибку", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее Сондерс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри.

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