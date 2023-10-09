"Создаст проблемы любому на этой планете": Сондерс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Билли Джо Сондерс высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, украинец покажет отличное выступление, но победить не сможет.

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"Усик доставит ему проблемы, но не победит его. Усик создаст серьезные проблемы любому бойцу, любому супертяжеловесу на этой планете, однако у Тайсона Фьюри есть ключи к ему замку.

По крайней мере, в течение первых шести раундов это не будет одностороннее избиение. На протяжении шести раундов Усик - не подарок для любого бойца", - приводит слова Сондерса Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Чисора сделал дерзкий прогноз на бой Фьюри - Нганну.

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