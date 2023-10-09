Чисора сделал дерзкий прогноз на бой Фьюри - Нганну

Британский ветеран Дерек Чисора заявил, что Тайсон Фьюри победит Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке.

По словам опытного спортсмена, "Цыганский король" намерен быстро расправиться с камерунцем, ведь его ждет бой с Александром Усиком.

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"Недавно Джон Фьюри сказал, если Фрэнсис будет так драться и так наносить удары, то его ждет провал. Я с ним согласен.

Тайсон сейчас в лагере и готовится к поединку. Он собирается прийти и быстро нокаутировать Нганну, потому что в декабре ему предстоит большой бой", - приводит слова Чисоры Boxing Social.

Напомним, Фьюри и Нганну проведут поединок 28-го октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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