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"Он отрубил мне голову": Аллен оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Боксер оценил сильные стороны спортсменов.
Сегодня, 10:17
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам спортсмена, "Цыганский король" победит украинца. Отметим, что Аллен спарринговал с британцем и Александром.

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"Думаю, что Фьюри победит, но увидеть, значить поверить, а я этого еще не видел. Я спарринговал с Тайсоном на протяжении семи лет. Я спирринговал с Усиком, и он был великолепен. Знаете, когда он меня ударил, я не ел две недели.

Это не оправданные, Усик тогда отрубил мне голову, но Фьюри, я бы сказал, что на уровень выше во всех аспектах", - приводит слова Аллена talkSPORT.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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