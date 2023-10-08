Не Усик: Холифилд назвал единственного, кто может одолеть Фьюри

Легенда бокса не верит в успех украинца в объединительном бою с британцем.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик не сможет одолеть чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри в их объединительном бою.

По мнению легендарного боксера, единственный, у кого есть шансы на победу в противостоянии с "Цыганским королем" - это Энтони Джошуа, которого украинец в свое время дважды побил.

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"Нет, Усик не победит Фьюри. Как по мне, Тайсон показал, что он отличный боец. Среди всех супертяжеловесов он единственный, кто способен вносить коррективы, а это делает тебя лучше.

Джошуа выше, чем Усик, и они с Фьюри оба сильны, поэтому все свелось бы к скорости. Я думаю, что Энтони Джошуа - идеальный боец для поединка с Фьюри, потому что они одинакового роста. Когда они подерутся, все будет одинаковым, поэтому исход боя определит то, кто окажется сильнее.

Кажется, что здесь нужно отдать предпочтение Энтони Джошуа, но пока их бой не состоится, это только предположение", - приводит слова Холифилда Boxing Social.

Напомним, что бой Усика и Фьюри планируют организовать 23 декабря или в январе в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер рассказал, сколько заработают Фьюри, Усик и Нганну за будущие бои.

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