"Большое разочарование": Отец Фьюри обратился к болельщикам Усика

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке своего сына против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Фьюри-старшего, британец легко победит украинца и Фрэнсиса Нганну, с которым проведет бой 28 октября в Саудовской Аравии.

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"Поединок с Усиком состоится в Саудовской Аравии. Ему повезло получить этот шанс после того, что произошло в поединке против Дюбуа, потому что Даниэль должен быть чемпионом мира. Усик не представляет угрозы для Тайсона, но саудовцы захотели устроить этот бой и заплатили за него, поэтому он состоится.

Это бизнес, и саудовцы отлично его ведут. Как я уже сказал, Усик не представляет для Тайсона никакой угрозы. Но Тайсон поедет и сделает свое дело. Для него это хороший бизнес. Вероятно, он может победить Нганну и Усика в один и тот же вечер. Смотрите его бои, и вы снова будете разочарованы, потому что он побьет их всех. Нганну получит свое, Усик получит свое. Так что всех, кто не болеет за Тайсона, постигнет большое разочарование", - сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу LowKickMMA.

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