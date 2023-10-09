Супертяжеловес, "нокаутировавший" Усика, вызвался на бой с Чжилеем

Представитель супертяжелого дивизиона Мартин Баколе выразил желание встретиться в ринге с временным чемпионом WBO Чжаном Чжилеем.

Конголезский боксер, который в свое время помогал в подготовке обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику и утверждал, что ему даже удалось "нокаутировать" украинца в спарринге, заявил, что знает, как справляться с левшами.

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"Я очень хорошо дерусь с левшами. Я знаю, как их останавливать. Учитывая то, что произошло с Усиком, он знает, что я могу остановить левшу. Всю свою жизнь я учусь, тренируясь со своим братом левшой.

Я бы хотел подраться с Чжаном Чжилеем, потому что это будет хороший бой для меня. Так что я с нетерпением его жду. Надеюсь, что смогу получить этот поединок", - сказал Баколе в комментарии iFL TV.

Отметим, что в своем следующем бою Баколе должен встретиться в ринге с Карлосом Такамом 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

Ранее менеджер Чжилея назвал потенциальных соперников на ближайший бой.

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