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Супертяжеловес, "нокаутировавший" Усика, вызвался на бой с Чжилеем

Мартин Баколе уверен, что знает, как противостоять левшам.
Сегодня, 21:22
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Мартин Баколе выразил желание встретиться в ринге с временным чемпионом WBO Чжаном Чжилеем.

Конголезский боксер, который в свое время помогал в подготовке обладателю титулов WBA, WBO и IBF Александру Усику и утверждал, что ему даже удалось "нокаутировать" украинца в спарринге, заявил, что знает, как справляться с левшами.

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"Я очень хорошо дерусь с левшами. Я знаю, как их останавливать. Учитывая то, что произошло с Усиком, он знает, что я могу остановить левшу. Всю свою жизнь я учусь, тренируясь со своим братом левшой.

Я бы хотел подраться с Чжаном Чжилеем, потому что это будет хороший бой для меня. Так что я с нетерпением его жду. Надеюсь, что смогу получить этот поединок", - сказал Баколе в комментарии iFL TV.

Отметим, что в своем следующем бою Баколе должен встретиться в ринге с Карлосом Такамом 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок Тайсона Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

Ранее менеджер Чжилея назвал потенциальных соперников на ближайший бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Мартин Баколе Чжан Чжилей

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