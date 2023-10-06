Менеджер Чжилея назвал потенциальных соперников на ближайший бой

Терри Лейн, менеджер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея, поделился информацией о дальнейших планах своего подопечного.

Поскольку чемпионы дивизиона Александр Усик и Тайсон Фьюри согласовали объединительный бой, а Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер продолжают переговоры о встрече в ринге, китайский боксер рассматривает возможность проведения поединка против Джозефа Паркера или Луиса Ортиса.

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"Я не хочу разглашать слишком много, но есть вероятность, что мы подеремся в феврале в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. Что-то могло бы состояться перед этим, но сейчас мы перешли к планам Б и В, так как нашим планом А был Усик или Фьюри, однако сейчас они договорились о бое.

Мы хотим драться с Джошуа или Уайлдером. Я думаю, что эти парни все еще пытаются устроить бой. Если они желают это сделать, то здорово. Но если они хотят драться, то мы без проблем сразимся с любым из них.

Мы хотим драться с кем-то вроде Паркера или Ортиса. Это бой за сохранение позиции, но Чжилей хочет заполучить большие имена. Он не хочет легких боев. Он желает драться с самыми известными среди доступных соперников, двигаться вперед. Просто такой он человек. Чжан не хочет легких побед. Как вы знаете, он чуть постарше. Он не хочет проводить разминочные бои", - приводит слова Лейна Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что на поединке с Чжаном Чжилеем настаивает Дерек Чисора.

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