Чжилей сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей высказался о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам китайца, британец победит украинца, однако и тот может преподнести сюрприз.

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"Усик — мастерский боец, который обладает невероятными навыками. Но у Фьюри есть практически все преимущества, которые только можно получить: рост, размах рук, ловкость, бой на дистанции. Фьюри должен победить, но посмотрим", - сказал Чжилей в интервью ProBox TV.

Ранее сообщалось, что Фроч назвал неожиданного спарринг-партнера для Усика перед боем с Фьюри.

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